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قومى المرأة بكفرالشيخ: توعية 47 ألف سيدة وفتاة بخطورة الشائعات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:00 ص
قومى المرأة بكفرالشيخ: توعية 47 ألف سيدة وفتاة بخطورة الشائعات ندوة لتوعية الفتيات بالمجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قالت الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، إن حملة طرق الأبواب تحت شعار "بلدى أمانة"، تمكنت من الوصول إلى 47 ألف سيدة وفتاة ورجل خلال أ يام، لتوعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى.

وأضافت هدى الطنبارى، لـ"اليوم السابع"، كما تمكنت الحملة من تصوير 450 بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات فى قرية الشهابية بمركز البرلس، ومحلة موسى والروضة بمركز الشيخ، مؤكدة أننا تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.

وتابعت: يتم تنفيذ وعقد ندوة بمقر فرع المجلس بكفرالشيخ حول دور المرأة المصرية فى محاربة الأمن القومى للمجتمع ومحاربة الشائعات بحضور 109 فتاة، لتوعية الفتيات بخطورة الشائعات.


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