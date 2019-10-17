قوات سوريا الديمقراطية: مشاورات للإعلان عن موقفنا من اتفاق أنقرة وواشنطن

كتب: أحمد جمعة

قال مسؤول بارز فى مجلس سوريا الديمقراطية إنهم يرفضون احتلال القوات التركية للأراضى السورية، مشيرا إلى ضرورة وضع آلية أمنية محددة تحفظ سيادة سوريا وتضمن خروج الاتراك من البلاد.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع وجود مشاورات بين قيادات سوريا الديمقراطية في الداخل السورى، وذلك لبحث ما تم الاتفاق عليه بين النظام التركى مع نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس ووزير خارجية أمريكا مايك بومبيو.

وأشار المصدر إلى أنه سوريا الديمقراطية لم تطلع على تفاصيل الاتفاق الذى جرى بين أنقرة وواشنطن، لافتا إلى أن المجلس سيصدر بيان رسمى يحدد موقفه من الاتفاق بين أمريكا وتركيا.

وتوصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اتفاق لتعليق عملية أنقرة في شمال سوريا لمدة 120 ساعة للسماح للقوات الكردية بالانسحاب من منطقة آمنة محددة.