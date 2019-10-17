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قطع الكهرباء عن عدد من الأحياء والقرى التابعة لبنها 4 ساعات غدا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:19 ص
قطع الكهرباء عن عدد من الأحياء والقرى التابعة لبنها 4 ساعات غدا قطع الكهرباء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات بنها القديمة، غدا الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجارى، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 4 ساعات من الساعة الخامسة صباحًا وحتى التاسعة من صباح اليوم نفسه.

 وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هي "عزبة الزراعة، الحرس الوطني، وعزبة السوق، منطقة المنشية، جزء من وسط البلد"، إلى جانب جزء من مركز بنها متمثل في ميت كنانة، وميت العطار، والرملة، وطحلة، والسيفا، والقري التابعة لهم، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

 وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

 

 


اخبار القليوبية

كهرباء القليوبية

قطع التيار الكهربائي

طوخ

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