قبل انتهاء الموسم .. تعرف على أسعار المانجو بسوق العبور

كتب أحمد حمادة

يشهد سوق العبور للجملة انخفاض كميات المانجو بالسوق وذلك مع اقتراب انتهاء الموسم الخاص بها، وظهور محاصيل الفاكهة الشتوية مثل البرتقال واليوسفى والرمان .

وبدأت بعض الأصناف فى الاختفاء من السوق تدريجيا مثل الهندى والصديقة والفونس، فيما استمرت عدة أصناف داخل السوق ولكن لم تتحرك أسعارها بالرغم من قلة كميات المانجو .

ويرصد اليوم السابع أسعار المانجو داخل سوق العبور قبل انتهاء الموسم، حيث تعد المانجو البلدى أرخص الأنواع والأقل سعرا فى السوق، حيث يبدأ سعرها من 6 جنيهات للكيلو وحتى 10 جنيهات، بينما تأتى المانجو الزبدية لتبدأ من 13-16 جنيها للكيلو، ثم العويس من 20 – 30 جنيها للكيلو، ثم الفص تبدأ من 30 – 40 جنيها للكيلو، والمانجو السكرى من 7 -11 جنيها للكيلو وجميعها من الأصناف المصرية الأصل .

وتأتى أصناف غير مصرية وتم زراعتها فى مصر ومنها النعومى 12 -18 جنيها للكيلو، والكنت تبدأ من 12 -15 جنيها للكيلو، ثم الكيت من 12 -15 جنيها للكيلو، والدبشة وبيض العجل من 7 – 11 جنيها للكيلو .