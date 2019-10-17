سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قبل انتهاء الموسم .. تعرف على أسعار المانجو بسوق العبور

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:27 ص
قبل انتهاء الموسم .. تعرف على أسعار المانجو بسوق العبور صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد سوق العبور للجملة انخفاض كميات المانجو بالسوق وذلك مع اقتراب انتهاء الموسم الخاص بها، وظهور محاصيل الفاكهة الشتوية مثل البرتقال واليوسفى والرمان .

وبدأت بعض الأصناف فى الاختفاء من السوق تدريجيا مثل الهندى والصديقة والفونس، فيما استمرت عدة أصناف داخل السوق ولكن لم تتحرك أسعارها بالرغم من قلة كميات المانجو .

ويرصد اليوم السابع أسعار المانجو داخل سوق العبور قبل انتهاء الموسم، حيث تعد المانجو البلدى أرخص الأنواع والأقل سعرا فى السوق، حيث يبدأ سعرها من 6 جنيهات للكيلو وحتى 10 جنيهات، بينما تأتى المانجو الزبدية لتبدأ من 13-16 جنيها للكيلو، ثم العويس من 20 – 30 جنيها للكيلو، ثم الفص تبدأ من 30 – 40 جنيها للكيلو، والمانجو السكرى من 7 -11 جنيها للكيلو وجميعها من الأصناف المصرية الأصل .

وتأتى أصناف غير مصرية وتم زراعتها فى مصر ومنها النعومى 12 -18 جنيها للكيلو، والكنت تبدأ من 12 -15 جنيها للكيلو، ثم الكيت من 12 -15 جنيها للكيلو، والدبشة وبيض العجل من 7 – 11 جنيها للكيلو .

 

 


سوق العبور

اسعار المانجو

المانجو

اخبار اقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الأسماك اليوم فى سوق العبور.. البلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:58 م

بروتين الغلابة.. "اليوم السابع" يرصد أرخص 5 أنواع سمك فى سوق العبور.. "الباغة " يبدأ من 7 جنيهات والقراميط من 10 جنيهات والبلطى الأسوانى 15.. والإنتاج المحلى يرتفع لـ 2 مليون طن فى 2019

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:00 ص

تعرف على أسعار المانجو فى سوق العبور .. الكيلو يبدأ من 5 جنيه

الأحد، 29 سبتمبر 2019 09:00 ص

خضراوات فى سوق العبور أقل من 5 جنيهات.. تعرف عليها

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 02:00 ص

فيديو.. إزاى تقدر تشترى خضار وفاكهة من سوق العبور وانت مش تاجر؟

الخميس، 05 سبتمبر 2019 12:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة