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قانون جديد للحكومة: مجلس أمناء للمتحف القومى للحضارة برئاسة رئيس الجمهورية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:00 ص
قانون جديد للحكومة: مجلس أمناء للمتحف القومى للحضارة برئاسة رئيس الجمهورية المتحف القومى للحضارة - صورة أرشيفية
كتب محمد مجدى السيسى

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نص مشروع قانون جديد للحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة، على أن يتولى إدارة هيئة المتحف، مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، ومجلس إدارة ورئيس تنفيذى، وحدد المشروع اختصاصات واضحة لمجلس الأمناء، بعد أن وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان عليه فى اجتماع لها منعقد برئاسة النائب أسامة هيكل، وبحضور وزير الآثار.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون، على أن يتولى إدارة هيئة المتحف، مجلس الأمناء ومجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى، فيما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يكون لهيئة المتحف مجلس امناء برئاسة رئيس الجمهورية، وهو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله ان يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة حيال ذلك؛ لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عملة قرار من رئيس الجمهورية.


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