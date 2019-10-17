قاتل ابنه بالإسماعيلية: تخلصت من نجلى لسوء سمعته وإدمانه المخدرات

وقال المتهم فى اعترافاته أمام النيابة: قررت التخلص من نجلى لسوء سمعته بين الأهل والجيران وإدمانه المخدرات وبسبب تصرفاته.

وأضاف المتهم : يوم تنفيذ الجريمة صعدت للدور الرابع بمنزلى ودخلت غرفة نجلى فوق السطوح وقمت بالتعدى عليه ببلطة حتى تأكدت أنه فارق الحياة ثم بعد ذلك قمت بتقطيع جثمه الى أشلاء وفصلت رقبته عن جسمه وكذلك ذراعيه الاثنين لكى أشفى غليلى منه ومن أفعاله السيئة مستخدما ساطورا .

وأضاف الأب ، أنه عقب الانتهاء من تنفيذ جريمته قرر الهروب من القنطرة شرق الى القنطرة غرب ومنها إلى محافظة الشرقية ، إلا أن مباحث القنطرة غرب ألقت القبض عليه عقب عبوره للمجرى الملاحى لقناة السويس.

وقال أحد شهود العيان أمام جهات التحقيق، أن المجنى عليه يعمل معه فى مهنة تركيب السيراميك.

وأضاف: يوم الحادث قمت بالنداء على المجنى عليه حتى نذهب الى عملنا ولكنى فوجئت بأنه لايرد على فققرت الصعود الى غرفته أعلى سطح المنزل فوجدته ما لايصدقه عقل ولادين حيث رأيت الأب المتهم ويداه غارقتان فى دماء نجله بينما كانت جثة المجنى عليه مفصولة الرأس.

وأضاف أنه عندما شاهدت هذا المنظر البشع الذى لايصدقه عقل ولادين قررت الهروب خوفا من الأب القاتل وتوجهت الى العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة القنطرة شرق وحكيت له ماحدث ومارأيته أمام عينى.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وعثرت على جثة الابن مقطعة ولم يتم العثور على الأب المتهم الذى فر هاربا من القنطرة شرق الى القنطرة غرب ومنها الى محافظة الشرقية، ولكن تم إخطار الخدمات المعينة على معديات القنطرة شرق والقنطرة غرب، وتمكن ضباط مباحث القنطرة غرب من القبض عليه.

وكان اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد هشام مروان مأمور مركز شرطة القنطرة شرق بالعثور على جثة شاب ممزقة بسلاح أبيض.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ حيث تبين ان الجثة لشاب يدعى "احمد .ع" 19 عام وجد مقتولا وبالجثة عدة طعنات بمناطق متفرقة من الجسم .

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ضم الرائد مصطفى سلامة رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونيه .

أوكل لفريق البحث كشف غموض وملابسات وأسباب الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة.

وتوصلت تحريات فريق البحث الى ان وراء ارتكاب الواقعة المتهم "عبده.ف" 60 عام والد المجنى عليه.

وتمكن فريق البحث من القبض على الأب القاتل وبمناقشته اعترف بارتكابه واقعة القتل بسبب سوء سلوك نجله وأضاف بأنه شفى غليله من أفعال نجله المعيبة والمشينة وقام بقتله وفصل رقبته عن جسده.

وبإرشاد المتهم تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى اصدرت قرارها المتقدم .