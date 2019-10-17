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فيديو.. اعترافات أدمن صفحة "أسرع قرض فى مصر" بالنصب والإحتيال

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:59 م
فيديو.. اعترافات أدمن صفحة "أسرع قرض فى مصر" بالنصب والإحتيال المتهمان
كتب محمود عبد الراضى

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أدلى المتهمين بإدارة صفحة "أسرع قرض في مصر" ـ بعد القبض  عليهم باعترافات تفصيليلة، مؤكدين أن رغبتهم في تحقيق الثراء السريع دفعتهم للنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

وأضاف المتهمين استغلينا السوشيال ميديا للنصب على المواطنين، من خلال الإعلان عن توفير قروض، وحصلنا منهم على مبالغ كمصاريف إدارية بزعم ضرورة سدادها لإستلام القروض لاحقاً، وبعدها هربنا بالأموال.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى بزعم قدرتهما على منحهم قروض، جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها وبخاصة الجرائم المرتبطة بعمليات النصب على المواطنين والإستيلاء على مدخراتهم.

 توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام إثنين من العناصر الإجرامية بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى (أسرع قرض فى مصر – قرض حسن) بدعوى إمكانية منح قروض ميسرة وبدون فوائد بغرض النصب على المواطنين.

تم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تحديد القائمين على إنشاء وإدارة الصفحتين وضبطهما، عثر بحوزتهما على صور بطاقات رقم قومى ، وسجلات تجارية ، وبطاقات ضريبية خاصة ببعض المواطنين من ضحاياه.

مضبوطات
مضبوطات

 

الصفحات الوهمية
الصفحات الوهمية

 

الصفحة على الفيس بوك
الصفحة على الفيس بوك

 

القبض على المتهمين
القبض على المتهمين

 

المتهمان
المتهمان

 

جانب من الصفحات
جانب من الصفحات

 

جانب من صفحة المتهمين على الفيس بوك
جانب من صفحة المتهمين على الفيس بوك

اسرع قرض في مصر

ضحايا السوشيال ميديا

نصب

نصابين

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