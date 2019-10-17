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فى ذكرى اليوم العالمى للقضاء على الفقر .. هل تعلم أن نصف فقراء العالم فى 5 دول؟

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:25 ص
فى ذكرى اليوم العالمى للقضاء على الفقر .. هل تعلم أن نصف فقراء العالم فى 5 دول؟ صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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يحتفل العالم اليوم 17 أكتوبر باليوم الدولى للقضاء على الفقر، حسبما نشر موقع الأمم المتحدة أن هذا اليوم تم اختياره بعدما اجتمع مائة ألف شخص يوم 17 أكتوبر من عام 1987، تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك في ساحة تروكاديرو بباريس، التي شهدت توقيعه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى عام 1948، وقد أعلنوا أن الفقر يُشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضافر بغية كفالة احترام تلك الحقوق وتمت مناقشة تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رُفع عنه الستار ذلك اليوم، ومنذئذ، يتجمع كل عام في السابع عشر من أكتوبر أفراد من شتى بقاع الأرض لإعلان التزامهم من جديد إزاء الفقراء والإعراب عن تضامنهم معهم.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن السابع عشر من أكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر ودعت الدول إلى تخصيص ذلك اليوم بأنشطة محددة في مجال القضاء على الفقر والعوز وللترويج لتلك الأنشطة، ودعا كذلك القرار المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى مساعدة الدول على تنظيم أنشطة وطنية احتفالا باليوم، لدى طلبها ذلك.

والجدير بالذكر أن البنك الدولى أعلن  فى احصائية له أن 50% من الفقراءا يقطنون 5 دول فقط ، موضحا أن من بين 736 مليون شخص من الفقراء فقرا مدقعا حول العالم عام 2015، كان 368 مليون شخص - أي نصفهم - يعيشون في 5 بلدان فقط،  البلدان الخمسة التي لديها أكبر عدد من الفقراء فقراً مدقعاً هي (بالترتيب التنازلي):  الهند ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وبنغلاديش.

كما أنها أكثر بلدان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء من حيث عدد السكان، وهما المنطقتان اللتان تضمان معاً 85% من فقراء العالم (629 مليون شخص)، لذلك، فإن تحقيق تقدم مستمر ملموس نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحد من الفقر المدقع (من يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم) إلى أقل من 3% بحلول عام 2030 سيتطلب أن يحدث الخفض الكبير في مستويات الفقر في هذه البلدان الخمسة.

 

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رسم توضحى للبنك الدولى للفقراء فى 2015 

 

وأشار التقرير إلى  أنه يجب علينا ألا نغفل عن العديد من البلدان الأخرى ذات معدلات الفقر المرتفعة.

كما تكشف توقعات الفقر لعام 2030 لهذه البلدان الخمسة، من المرجح أن تكون النتائج متباينة وعندما تستند التوقعات إلى البلدان التي تنمو وفقاً لمعدلات النمو السابقة (المتوسط ​​الإقليمي على مدى السنوات العشر الماضية)، فإن الفقر المدقع في الهند وبنغلاديش يقترب من الصفر بحلول عام 2030، لكن الفقر المدقع في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا لا يزال مرتفعًا إلى حد بعيد.

ويشير التقدم المتباين فيما بين هذه البلدان الخمسة إلى تفاوت التقدم على نطاق أوسع على مستوى العالم، فالنتيجة التي تمثل القضاء على الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم تقريبا باستثناء منطقة واحدة، أفريقيا جنوب الصحراء، لا تقدم بالتأكيد صورة لعالم خال من الفقر..

 

 


البنك الدولى

الامم المتحدة

اليوم العالمى للفقر

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