فنزويلا: تحطم مقاتلة "سو-30" من القوات الجوية ومصرع طياريها

كراكاس /أ ش أ/

أعلنت وزارة الدفاع فى فنزويلا، تحطم مقاتلة من قواتها الجوية من طراز (سو-30) في ولاية (غواريكو) وسط البلاد، ومصرع طياريها الاثنين.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - "أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمر بإجراء تحقيق دقيق لتحديد ملابسات وأسباب الكارثة".

ووقعت الحادثة بعد إقلاع المقاتلة مباشرة من القاعدة العسكرية التي تحمل اسم "مانويل ريوس"، حيث كانت في طريقها إلى قاعدة "لويس ديل فالي غارسيا" الواقعة في ضواحي مدينة (برشلونة) الفنزويلية.