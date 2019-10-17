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فريق دفاع شهيد الشهامة بالمنوفية يطالب بتعديل قانون الطفل وخفض سنه لـ15 سنة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:00 ص
فريق دفاع شهيد الشهامة بالمنوفية يطالب بتعديل قانون الطفل وخفض سنه لـ15 سنة المتهمون
المنوفية – محمود شاكر

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ناشد فريق الدفاع عن محمود البنا المعروف إعلاميا بشهيد الكرامة بمركز تلا بمحافظة المنوفية، جميع المواطنين بتحرى الدقة فى ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعى لمراعاة شعور أهل الشهيد الشهم محمود البنا.

وطالب الدفاع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بالتدخل السريع لإنقاذ المجتمع المصرى من انتشار جرائم القتل والاغتصاب والسرقة بأيدى من هم أقل الـ18 عاما، مطالبا بتعديل قانون الطفل وخفض سنه إلى 15 سنة، وذلك تماشيا مع الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية.

ترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، والرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود محمد البنا " طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن، بالانتقال الفورى والفحص، تبين قيام " راجح.م " 20 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


تلا

محمود البنا

راجح قاتل

المنوفية

قتل

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