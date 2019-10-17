غارة جوية للجيش الليبي تستهدف مقر مجموعة إرهابية وسط طرابلس

هند المغربى

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن غارة جوية للجيش الليبي استهدفت مقر إحدى الكتائب التابعة للوفاق وسط مدينة طرابلس.

وفى وقت سابق أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الوطني الليبي فى بيان بأن الضربات الجوية تستهدف مناطق عدة وتمركزات لقوات "حكومة الوفاق " فى محيط مدينة "العزيزية " جنوب غرب العاصمة (طرابلس).

وكان الجيش الوطنى قد أعلن فى وقت سابق إسقاط طائرة "مسيرة " بدون طيار، كانت تستخدم فى الاستطلاع والتصوير فى منطقة "ورشفانة " جنوب (طرابلس)، وأكد تقدم قواته فى منطقة "الهيرة " ضواحى "غريان".