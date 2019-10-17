عضوان بالكونجرس الأمريكى يؤكدان مواصلتهما العمل لفرض عقوبات على تركيا

واشنطن (أ ش أ)

قال عضوا مجلس الشيوخ الأمريكى ليندسى جراهام وكريس فان هولن، إنهما سيواصلان بكل قوة العمل على خططهما لفرض عقوبات صارمة على تركيا، رغم إعلان وقف إطلاق النار بشكل مؤقت فى سوريا.

وأشار العضوان إلى أنه من الضرورى المضى قدما فى العمل على هذا التشريع، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز"، مساء اليوم الخميس.

يأتى هذا فى وقت كان قد أعلن فيه نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية فى شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام ، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.

وفى وقت سابق، أعلن مشرعون فى الكونجرس أنهم يعدون مشروع قانون من أجل فرض عقوبات واسعة على تركيا لغزوها شمال سوريا ومهاجمة المناطق الكردية.