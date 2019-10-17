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طوارئ لمواجهة الأمطار والسيول فى محافظة البحر الأحمر

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:44 ص
طوارئ لمواجهة الأمطار والسيول فى محافظة البحر الأحمر مخرات السيول - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال المهندس يحيى صديق، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، إن الشركة وضعت خطة طوارئ لمواجهة السيول بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، وكذلك مجالس المدن والجهات التنفيذية المختصة بالمحافظة.

وكشف المهندس يحيى صديق، لـ"اليوم السابع"، أن الدور الرئيسى فى الخطة الموضوعة لشركة المياه، حيث يأتى فى مقدمة الخطة التأمين الفنى لشبكات المياه والصرف الصحى، وكذلك تأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه، وهما خط الكريمات الذى يمد مدينة الغردقة بالمياه، وخط قنا الذى يمد سفاجا والقصير بالمياه.

وأوضح يحيى صديق أن الخطة، بالنسبة لشركة مياه الشرب، شملت توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان وصول المياه للمواطنين حال انقطاع التيار الكهربى بسبب هطول الأمطار أو السيول، وكذلك تأمين محطات التحلية وشبكات المياه داخل جميع مدن المحافظة.

وكشف أن من أهم بنود الخطة التنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمجالس مدن المحافظة لمواجهة أى طوارئ بالإضافة إلى التواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، وتوفير جميع الإمكانيات المتاحة سواء من أفراد أو معدات ثقيله ومركبات مجهزة لعمليات الإنقاذ والإصلاح وتشمل المعدات الطلمبات الغاطسة وطلمبات كابوته ووسيارات شفط مياه السيول، بالإضافة إلى الحفارات ومولدات القوى وسيارات كسح الصرف الصحى وسيارات نقل المياه.


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