ضبط 6000 قرص مخدر بحوزة مدرسين وعاطل فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، القبض على 3 أشخاص، بحوزتهم كمية من عقار التامول المخدر، وتم إحالتهم للنيابة العامة بقسم شرطة ثان الزقازيق للتحقيق برئاسة أحمد الخولى، مدير نيابة قسم ثانى الزقازيق، وبإشراف المستشار أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكانت معلومات سرية قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، عن قيام " تامر إ أ إ " مدرس 40 سنة مقيم بالزقازيق، و"السيد ع" 43 سنة مشرف نشاط بمدرسة ابتدائية مقيم بمركز الزقازيق، و"عبدالله ص" 26 سنة، حاصل على دبلوم صنايع مقيم بميت غمر، بجلب كمية من العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الامن العام بالشرقية، ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطهم فى كمين أعد لهم بمدينة الزقازيق، وضبط بحوزتهم 6000 قرص من عقار التامول، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 19948 لسنة 2019 جنايات ثان الزقازيق، وإحالتهم للنيابة العامة.