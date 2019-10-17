ضبط 4 من العناصر الإجرامية بحوزتهم كيلو ونصف هيروين بالسحر والجمال

كتب محمود عبد الراضي ـ هدى أبو بكر

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية شخصين لقيامهما بالإتجار فى الهيروين وترويجه بمنطقة السحر والجمال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة الأمن فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عنصرين إجراميين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً "مخدر الهيروين" وترويجه على عملائهما بنطاق منطقة (السحر والجمال) ، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى.

وأسفرت الحملات عن ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية ، وبحوزتهما على 6 قالب لمخدر الهيروين وزنه 1,500 واحد كيلو وخمسمائة جرام ، و بندقية آلية ، و3 خزنية ، و 137 طلقة آلية ، ونظارة ميدان ، وسلاح أبيض ، و3 ميزان حساس ، ومبلغ مالى ، و3 هاتف محمول ، بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات.

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذاً من المدينة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وضبط بحوزته على 40 جرام لمخدر الحشيش، و سلاح أبيض ، ومبلغ مالى ، و هاتف محمول ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم ضبط عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وضبط بحوزته على 30 جرام لمخدر الهيروين ، ومبلغ مالى، و هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.