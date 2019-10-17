ضبط 25 قضية تهريب بضائع عبر محور قناة السويس

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى ضبط 4 قضايا مخدرات و 25 قضية تهريب بضائع، و53 مخالفة إجراءات جمركية و28 قضية دخول دائرة بدون تصريح،

وأسفرت جهود إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال عشرة أيام عن ضبط أيضاً 1149 قضية فحص حاوية و 1455 قضية عقار متاخم وللمجرى الملاحى، وفحص 330 أرض زراعية ومزارع، وتنفيذ 686 حكم حبس.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية في تفعيل وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها، بالتنسيق مع مديريات الأمن لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والإستقرار بتلك المنطقة بمنطقة محور قناة السويس.