ضبط 2 طن و900 كيلو حلوى وخامات تصنيع يشتبه فى عدم صلاحيتها بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

تمكن الرائد محمد زايد رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، بإشراف العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط مصنع حلوى شهير بمدينة المحلة، بدون ترخيص، وبداخله 2 طن و900كيلو حلوى وخامات تصنيع يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط مصنع حلوى بدون ترخيص ملك"على عصام الصردي" 53 سنة بشارع هاشم أبو زيد دائرة قسم ثالث المحلة، وبداخله 900 كيلو حلوى و750كيلو نشا و500 كيلو سمسم، و500 كيلو سكر، و250 كيلو حمص يشتبه فى عدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي، وتبين مخالفة المتهم للقانون رقم 281لسنة 1994الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 359لسنة 1956، تم التحفظ على المضبوطات، تحرر المحضر 7635جنح قسم ثالث المحلة وتولت النيابة التحقيق.



ضبط مصنع حلوى شهير



ضبط مصنع حلوى شهير



ضبط مصنع حلوى شهير



ضبط مصنع حلوى شهير



ضبط مصنع حلوى شهير



ضبط مصنع حلوى شهير



ضبط مصنع حلوى شهير



ضبط مصنع حلوى شهير



ضبط مصنع حلوى شهير