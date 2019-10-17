ضبط نصف طن قشطة فاسدة و 200 كيلو دقيق بلدى مدعم بطنطا

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية، لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع الغذائية الفاسدة قبل بيعها للجمهور، أسفرت عن ضبط نصف طن قشطة غير صالحة للاستهلاك، و200 كيلو دقيق بلدى مدعم بقصد بيعه بالسوق السوداء.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط سيارة نقل تحمل رقم 6978 حال مرورها بمنطقة كفرة العجيزى أول طنطا، قيادة "البسيوني.ر.ع" 34 سنة محملة بـ 585 كيلو قشطة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى المحضر 32638 جنح قسم أول طنطا.

وضبط 200 كيلو دقيق بدى مدعم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء داخل مخبز بلدى بشارع عبد العظيم رياض أول طنطا ملك "حسن.ح.ع" 45 سنة، فى المحضر 32637 جنح قسم أول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.