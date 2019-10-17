ضبط مستريحة لاستيلائها على 11 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

كتب محمود عبد الراضي ـ هدى أبو بكر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال من القبض على سيدة بتهمة النصب على عدد من المواطنين وحصولها منهم على مبالغ مالية تقدر بحوالى 11 مليون جنيه بزعم توظيفها.

وفى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة لأحكام القانون، تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من 30 مواطنا، مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الزيات ، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنها توقفت عن السداد.

وأكدت التحريات صحة البلاغ ، حيث قامت المتهمة وهى حاصلة على دبلوم صنايع، ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية (سبق اتهامها والحكم عليها فى قضية تبديد)، ومعها أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان ، (محبوس حالياً على ذمة قضية تبديد )، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (10.800.000 عشرة مليون وثمانمائة ألف جنيه ) بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 15 % ، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها لهم بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه، وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى.