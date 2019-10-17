ضبط مركز تجميع وتصنيع ألبان وجبن بدون ترخيص جنوب بني سويف

بني سويف - هانى فتحى

تمكن مكتب مراقبة الأغذية بالفشن جنوب بنى سويف بإشراف الدكتور عبدالناصر حميده ، وكيل وزارة الصحة وبقيادة محمد محمود ، مراقب أول الأغذية بالفشن من ضبط مركز تجميع وتصنيع البان وجبن ، حيث تم ضبط 1800لتر لبن فرز محظور تداوله ، وبه شوائب وذباب ميت داخل 2 تنك ، وعدد 200 كيلو جبن تصنيع به شوائب وغير محتفظ بخواصة الطبيعة داخل 13 برنيكة كما تم ضبط 2 علبة لون غذائى غير مدون عليهم تاريخ الإنتاج ومصدر التصنيع وشيكارة ملح طعام بها مخلفات قوارض واتربة ورمال

وبمعاينة المكان تبين انه غير مستوفي الاشتراطات الصحية لوجود خطر داهم وإدارتة بدون ترخيص مخالفا القانون 453 لسنة 1954 وتم التحفظ علي المضبوطات و حرير المحضر رقم 270 / 2019 جنح الفشن وجاري العرض علي النيابة.



ضبط مركز البان غير مرخص فى بنى سويف



ضبط مركز البان غير مرخص فى بنى سويف