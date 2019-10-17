سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط متهم بالنصب على الطلاب بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:57 م
ضبط متهم بالنصب على الطلاب بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج اوراق مزورة- ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لنصبه واحتياله على طلاب، حيث استولى منهم على أموال بزعم إلحاقهم للدراسة ببعض الجامعات بالخارج.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير ، أن وراء هذا النشاط مالك شركة للمقاولات الكهربائية وشبكات الاتصال يقيم في مركز أشمون بالمنوفية ، حيث أقام شركة وهمية للدراسات التعليمية الدولية بمصر الجديدة بالقاهرة، دون الحصول على ترخيص بممارسة النشاط من الجهات المختصة، واتخذ من مقرها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى السفر لاستكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بدول أجنبية مختلفة، وذلك بعد أن أعلن على شبكة الإنترنت عن توافر فرص تعليم بالخارج لاستقطاب الشباب راغبى السفر للدراسة مقابل حصوله على مبالغ مالية تتراوح ما بين  75  إلى 100 ألف جنيه مصرى من الطالب الواحد بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للدول الأوروبية لاستكمال دراستهم بتلك الدول .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعثر على 29 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة بعضهم مثبت عليه تأشيرات لبعض الدول الأجنبية، ومجموعة من كشوف الحساب منسوبة للعديد من البنوك بعضها مزور بالكامل، والخاتم الخاص بالشركة يقرأ بصمته لنجاح أفضل ومجموعة من عقود الاتفاق بينه وبين ضحاياه ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ونجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والاستيلاء على أموالهم من خلال الرصد والمتابعة من انتشار بعض المراكز التعليمية غير المرخصة التى تقوم بالنصب والاحتيال على الطلبة راغبى استكمال دراستهم بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم إلحاقهم للدراسة ببعض الجامعات بالخارج.

 


طلاب بالخارج

النصب على الطلاب

نصب

جوزات مزورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة