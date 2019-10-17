ضبط متهم بالنصب على الطلاب بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لنصبه واحتياله على طلاب، حيث استولى منهم على أموال بزعم إلحاقهم للدراسة ببعض الجامعات بالخارج.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير ، أن وراء هذا النشاط مالك شركة للمقاولات الكهربائية وشبكات الاتصال يقيم في مركز أشمون بالمنوفية ، حيث أقام شركة وهمية للدراسات التعليمية الدولية بمصر الجديدة بالقاهرة، دون الحصول على ترخيص بممارسة النشاط من الجهات المختصة، واتخذ من مقرها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى السفر لاستكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بدول أجنبية مختلفة، وذلك بعد أن أعلن على شبكة الإنترنت عن توافر فرص تعليم بالخارج لاستقطاب الشباب راغبى السفر للدراسة مقابل حصوله على مبالغ مالية تتراوح ما بين 75 إلى 100 ألف جنيه مصرى من الطالب الواحد بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للدول الأوروبية لاستكمال دراستهم بتلك الدول .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعثر على 29 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة بعضهم مثبت عليه تأشيرات لبعض الدول الأجنبية، ومجموعة من كشوف الحساب منسوبة للعديد من البنوك بعضها مزور بالكامل، والخاتم الخاص بالشركة يقرأ بصمته لنجاح أفضل ومجموعة من عقود الاتفاق بينه وبين ضحاياه ، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ونجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والاستيلاء على أموالهم من خلال الرصد والمتابعة من انتشار بعض المراكز التعليمية غير المرخصة التى تقوم بالنصب والاحتيال على الطلبة راغبى استكمال دراستهم بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم إلحاقهم للدراسة ببعض الجامعات بالخارج.