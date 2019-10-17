سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أسلاك كهربائية بالأقصر

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:36 م
ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أسلاك كهربائية بالأقصر التشكيل العصابى
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات بلاغ أحد المواطنين باكتشافه سرقة أسلاك كهربائية من أعمدة بناحية المنطقة الصحراوية بدائرة المركز تبلغ حوالى 1000متر مما تسبب فى قطع التيار الكهربائى عن بعض القرى، وتم إصلاحه بمعرفة الهيئة. 

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالأقصر، أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى مكون من خمسة أشخاص  "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ودراجة نارية ملك أحدهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بداخل مخزن خردة خاص بأحد المتهمين، كذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة 3 مقص كبير معدة لقطع المعادن "صاروخ" – ميزان و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


سرقة تيار كهربى

صاروخ

مسروقات

اسلاك كهربائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو بانجو وضبط عصابة لسرقة أسلاك الكهرباء بالأقصر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:49 ص

الشركة غرمت صاحب الونش الساقط على أسلاك الكهرباء فى المحلة بقيمة التلفيات

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 06:00 ص

دفتر أحوال المواطن.. تلوث مياه الشرب شكوى قرية العمارية بالمنيا.. وانتشار سيارات عشوائية مشكلة منطقة السادات بإمبابة.. وأسلاك كهرباء مكشوفة داخل حفرة بالشروق تهدد أهالى حلوان.. وانتشار الكلاب الضالة بالعمرانية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:00 ص

قارئ يشكو من وجود حفرة بها أسلاك كهرباء مكشوفة بالشروق حلوان

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 10:00 ص

صور.. تهشم سيارة وقطع أسلاك الكهرباء بسبب سقوط ونش من الطابق الـ14 فى المحلة

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 04:13 م

ضبط مصنع لانتاج أسلاك الكهرباء المغشوشة بالقناطر الخيرية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة