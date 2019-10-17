ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أسلاك كهربائية بالأقصر

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات بلاغ أحد المواطنين باكتشافه سرقة أسلاك كهربائية من أعمدة بناحية المنطقة الصحراوية بدائرة المركز تبلغ حوالى 1000متر مما تسبب فى قطع التيار الكهربائى عن بعض القرى، وتم إصلاحه بمعرفة الهيئة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالأقصر، أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة تشكيل عصابى مكون من خمسة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ودراجة نارية ملك أحدهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بداخل مخزن خردة خاص بأحد المتهمين، كذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة 3 مقص كبير معدة لقطع المعادن "صاروخ" – ميزان و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.