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ضبط عاطلين عثر بداخل سيارتهما على 12 كيلو حشيش فى التجمع

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:35 م
ضبط عاطلين عثر بداخل سيارتهما على 12 كيلو حشيش فى التجمع حشيش-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على عاطلين يستلقون سيارة بداخلها 12 كيلو حشيش فى التجمع، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بتمكن ضباط ادارة المخدرات، والأقوال الأمنية وبصحبتهما القوة المرافقة بالتجمع، من ضبط من "ا.ز.س"  30 سنة عاطل ومقيم وادي الملاك / الاسماعيلية، و"ك.س.ح.س" 27 سنة عاطل، اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الاول، مستقلان السيارة رقم ط ج ب 2861 ماركة هيونداى النترا فيراني اللون قيادة المتهم الأول. 
 
وضبط بحوزتهما" 12 كيلو و 130 جرام حشش، 245 جنيه، هاتف محمول" وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

مباحث القاهرة

مواد مخدرة

التجمع

الاتجار بالمخدرات

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