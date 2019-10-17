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ضبط شخصين يبدلان العملات الأجنبية التالفة عبر ماكينات الصراف الآلى بالغردقة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:39 م
ضبط شخصين يبدلان العملات الأجنبية التالفة عبر ماكينات الصراف الآلى بالغردقة دولارات،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر القبض على شخصين يحملان جنسية أجنبية،  استبدلا عملات أجنبية تالفة من ماكينات الصراف الألى ، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

البداية بتلقى مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من أحد البنوك بقيام شخص أجنبى بالحضور الى البنك،  بدعوى تضرره أثناء تحويله  مبلغ مالى من دولارات ،إلى العملة المحلية بمنطقة السنترال السياحى ، سحبت الماكينة 3 ورقات فئة 100 دولار ، ولم تستبدلها بأخرى من العملة المحلية او تردها .

 وبالانتقال  والفحص تبين قيام الشخص الأجنبي  بالإشتراك مع  شخص آخر يحمل  ذات الجنسية،  بنفس تاريخ الوصول والمغادرة والإقامة ، بجلب العملات المتهالكة والتالفة من فئة الدولار الأمريكى، وإدخالها للبلاد وإستبدالها من ماكينات الصرف الآلى بأُخرى محلية،  ثم يقومان بشراء دولارات أُخرى صالحة من مكاتب الصرافة والعودة بها إلى بلادهما ، وضُبط بحوزتهماورقة فئة المائة دولار مقلدة ، 10300 دولار أمريكى مستبدلين بأوراق سليمة ، 8537 دولار أمريكى متهالك ، ومبالغ أجنبية ومحلية ".

 بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقررا قيامهما بتكرار ذات الأمر 4 مرات، وأضافا برفض البنوك ببلدهما قبول الأوراق التالفة والمتهالكة وإعدامها مقابل منح أصحابها نسبة 25 % من قيمتها عقب مرور ثلاث سنوات .

  يُشار إلى تعرض البنوك لخسائر مالية من جراء تلك الوقائع نظراً لعدم قبول الخزينة الرئيسية بالبنك المركزى تلك العملات مما يؤثر سلباً على الإقتصاد القومى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


الغردقة

البحر الأحمر

تبديل العملات الأجنبية

السياح في الغردقة

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