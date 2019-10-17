ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1250 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء محمود حسن ،مساعد الوزير لأمن كفرالشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط 6 أسلحة نارية " 2 طبنجة، 2 بندقية آليه، 2 فرد خرطوش، و14 طلقة، كما تمكنت الحملة من ضبط 500 جرام حشيش، و450 جرام هروين، بحوزة عاطلين بكفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة من ضبط 43 قضية تموينية متنوعة عدم الاعلان عن أسعار غذائية والغير غذائيه، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وضبط فسيخ غير صالح للإستخدام الآدمي .

كما تمكنت الحملة الحملة المرورية من تحرير 1250 مخالفة مروريه متنوعه، وضبط 15 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ 2576 قضائى متنوع مابين حكم حبس جزئى، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.