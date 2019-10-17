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صور.. 4 آبار مياه جوفية جديدة تدخل الخدمة بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:19 م
صور.. 4 آبار مياه جوفية جديدة تدخل الخدمة بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل 4 آبار مياه جوفية جديدة تدخل الخدمة بشمال سيناء
كتبت أسماء نصار

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كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى أنه تم الانتهاء من تجهيز 4 آبار للمياه الجوفية بشمال سيناء، بالأعمال المدنية والميكانيكة والكهربائية الحمض بالبروك والدوبيل بالمغفر والمتمتنى وأم شيحان بوسط سيناء.
 
وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال والاستلام الابتدائى للآبار تمهيدا لدخولهم الخدمة، فى إطار خطة وزارة الرى للتنمية والحفاظ على الزراعات القائمة بوسط سيناء.
 
وأوضح قطاع المياه الجوفية أنه يتم استخدام الطاقة النظيفة فى مجال الموارد المائية حيث يقوم القطاع بتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج  تبلغ القيمة الإجمالية لعمليات تجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية حوالى (110.328) مليون جنيه، وقيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه  ( 20.208 ) مليون جنيه بنسبة 18.32%، فى  حين بلغت قيمة ما تم تنفيذه من 1/7/2019 حتى اليوم (5.718) مليون جنيه بنسبة 5.2 %.
 
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وزارة الرى

المياه الجوفية شمال سيناء

الطاقة الشمسية

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