صور.. ورشة عمل للتوعية بحساب تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

نظمت محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة المالية اليوم، ورشة عمل بعنوان "كيفية حساب الحد الأدنى للأجور على أساس 2019" بقاعة المجلس التنفيذى بديوان عام محافظة بورسعيد تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وذلك بحضور الدكتور محمد هانى غنيم نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة .

ويجرى تنظيم الورشة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور.

والهدف من عقد ورشة العمل هو تنمية مهارات وخبرات المشاركين وتزويدهم بالأسس العلمية والعملية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد هانى غنيم نائب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر بين وزارة المالية والمحافظة فى تأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور مشيرا إلى أن وزارة المالية لها ايادى بيضاء فى العديد من المشروعات بدا من منظومة التامين الصحى الشامل والتحول الرقمى والحد الأدنى للأجور.

وقدم المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة الشكر الى رئيس الجمهورية على هذا القرار الذى أسعد قطاع عريض من المواطنين وكذلك التفاعل السريع من وزارة المالية ومحافظ بورسعيد فى تطبيق القرار.



ورشة عمل للتوعية بحساب تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بورسعيد



ورشة عمل للتوعية بحساب تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بورسعيد



ورشة عمل للتوعية بحساب تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بورسعيد (