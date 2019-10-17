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صور.. ورشة عمل لتدريب الموظفين على كيفية احتساب الحد الأدنى للأجور بالقليوبية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:27 م
صور.. ورشة عمل لتدريب الموظفين على كيفية احتساب الحد الأدنى للأجور بالقليوبية جانب من ورشة العمل
القليوبية – إبراهيم سالم

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عقدت محافظة القليوبية اليوم بالتعاون مع المديرية المالية وقطاع الحسابات ورشة توعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019 .

وذلك تحت رعاية وزارة المالية والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية وبحضور كل من منير مراد نمر مدير عام المديرية المالية وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية بالمحافظة ومصطفى عيد محاضر بوزارة المالية وبحضور ممثلى شئون العاملين والموارد البشرية وكذا المراجعين بالجهات الإدارية والمديريات الخدمية.

ومن جانبه أشاد محافظ القليوبية بالتعاون المثمر بين وزارة المالية والمحافظة فى تأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور مشيرا إلى أن وزارة المالية لها أيادى بيضاء فى العديد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، مقدما الشكر إلى رئيس الجمهورية على هذا القرار الذى أسعد قطاع عريض من الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، بصدور قرار 2421 لسنة 2019 المعدل للقرار رقم 1627 لسنة 2019 وكتاب وزير المالية رقم 8 لسنة 2019 ومنشور رقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمحافظات.

 

جانب من ورشة عمل (2)
جانب من ورشة عمل (

 

جانب من ورشة عمل (3)
جانب من ورشة عمل 

 

جانب من ورشة عمل (4)
جانب من ورشة عمل 

 

جانب من ورشة عمل (1)
جانب من ورشة عمل 

 


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الموظفين

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