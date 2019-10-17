صور.. ورشة توعية بكفر الشيخ حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه في إطار حرص الدولة المصرية علي استكمال مسيرة الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء،رقم 1627 لسنة 2019م، والذي تم تعديله بالقرار رقم 2421 لسنة 2019، بشأن تحديد الأجور لجميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة وذلك بواقع حد أدني 2000 جنيه لأدني درجة وظيفية، ومنشور وزير المالية رقم 13 لسنة 2019، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر، وصدور كتاب دوري لقطاع الحسابات والمديريات المالية رقم 96 لسنة 2019م بشأن آليات التنفيذ، لافتاً أن هذه الورشة لشرح مفاهيم تطبيق الحد الأدنى لكل درجة وظيفية وآليات التطبيق لجميع الجهات الادارية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمخاطبين وغير المخاطبين.

كلف محافظ كفرالشيخ، المحاسب زينهم عيسي، وكيل وزارة المالية بكفرالشيخ، بعمل تقرير يوم 30 أكتوبر 2019م، بتنفيذ جميع اللوائح والقوانين للحد الأدنى لأجور جميع العاملين والمخاطبين والعلاوات الدورية والاستثنائية المقررة لكافة الجهات المعنية بالمحافظة.

قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للمحاسب زينهم عيسى، وكيل وزارة المالية، والمحاسب مختار مختار طه، مدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة والمحاسب يوسف عاشور، مدير عام، والمحاسب يسري قمر، مفتش مالي بالمديرية المالية، وكل العاملين في ورشة العمل لجهودهم المبذولة في تطبيق الحد الأدني للأجور.