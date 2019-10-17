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صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يشهد الإحتفال الفنى بالعيد القومى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:50 م
صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يشهد الإحتفال الفنى بالعيد القومى الاحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية يرافقة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة و اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد ونواب البرلمان المستشار عبد الفتاح عبدالله وأِشرف عمارة و أمال رزق الله وأحمد سعيد شعيب،ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وجميع القيادات التنفيذية وقيادات الأوقاف والأزهر والكنيسة والقيادات الأمنية والشعبية مراسم الحفل الفنى الكبير الذي أقيم بمسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون والتنسيق التام مع مديرية التربية و التعليم وقطاع الثقافة.

جاء فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة الإسماعيلية الموافق 16 أكتوبر من كل عام و إحياءا لذكري الملحمة العظيمة لتكاتف شعب الإسماعيلية ومواطنيها مع عمال المصانع و الشركات ورجال المقاومة الشعبية وقوات الشرطة وثورتهم ضد الأحتلال الإنجليزي وإنطلاق الشرارة الأولى لثورة 23 يوليو 1952 والتى أنطلقت من مدرسة الإسماعيلية الثانوية العسكرية فى السادس عشر من أكتوبر 1951.

جاءت الاحتفالية بحضور عدد من أبطال الكفاح والنضال ضم كلا من البطل إسماعيل بيومى الملقب بقاهر خط بارليف فى إنتصارات أكتوبر المجيدة والمقاتل البطل فاروق بخيت وبطل المقاومة الشعبية الفنان التشكيلى جلال عبده هاشم.
 
وتتضمنت الأحتفالية تقديم مجموعة من الأغنيات الوطنية لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان أحمد القاضى ومجموعة من الأستعراضات الفنية لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وقد أختتم الأحتفال بتكريم أبطال النصر.
 
وعلى جانب آخر، قام نائب محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات بإفتتاح معرض الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الإسماعيلية والذي يضم مجموعة كبيرة من اللوحات الفنية و الصور الفوتوغرافية والأعمال النحتية بمشاركة 35 عارض وعارضة من مختلف الأعمار و 60 طفل بالاشتراك مع  عارضات من الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.
 
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (1)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (1)

 

الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (2)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (2)

 

الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (3)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (3)

 

الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (4)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة 
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (5)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة 
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (6)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة 
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (7)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة 
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (8)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة 
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (9)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة 
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (10)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة 
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (11)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (12)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة 
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (13)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة 
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (14)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة 

الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (16)

الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة 
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (17)
الاحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة 
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة (18)
الأحتفال الفنى بالعيد القومى للمحافظة 

المهندس احمد عصام

نائب محافظ الاسماعيليه

ذكري حرب اكتوبر

اختفالات اكتوبر

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