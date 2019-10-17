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صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى لجسر ترعة السويس

الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:59 م
صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إصلاح الانهيار الجزئى لجسر ترعة السويس انهيار جزئى بجسر ترعة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى - السيد فلاح

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انتقل المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وعدد من قيادات مديرية الموارد المائية والرى، والأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية إلى منطقة عزبة العمدة بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية بعد إبلاغه بحدوث انهيار جزئى لجسر ترعة السويس بنطاق قرية الضبعية وذلك لمتابعة أعمال صيانة وإصلاح الجزء المنهار من الجسر الذى تعرض للانهيار المفاجئ مساء اليوم الخميس نتيجة تنفيذ أعمال التكريك والتطهير لترعة السويس.

وقال نائب المحافظ - فى تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس - إنه حرص على الانتقال لموقع الحادث لمتابعة الموقف على الطبيعة ويجرى حاليا التعامل مع الموقف بالتعاون فيما بين الأجهزة التنفيذية وقطاع الموارد المائية والرى، وقد تم غلق الطريق لحين الانتهاء من كافة الأعمال خلال ساعات قليلة.

1- نائب المحافظ يتابع إنهيار الترعة
 نائب المحافظ يتابع إنهيار الترعة

 

2- عصام وقيادات المحافظة يتفقدون موقع الإنهيار
 قيادات المحافظة يتفقدون موقع الإنهيار

 

3- موقع إنهيار الترعة
موقع إنهيار الترعة

 

4- جانب من أعمال الإصلاح
جانب من أعمال الإصلاح

 

5- القيادات فى موقع العمل
 القيادات فى موقع العمل

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