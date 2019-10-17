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صور.. نائب محافظ الأقصر يشهد اجتماع المجلس القومى للسكان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:48 ص
صور.. نائب محافظ الأقصر يشهد اجتماع المجلس القومى للسكان نائب محافظ الأقصر يشهد إجتماع المجلس القومي للسكان
الأقصر - أحمد مرعى

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شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء هشام شادى السكرتير العام لمحافظة الأقصر، اجتماع المجلس القومى للسكان، الذى عقد بديوان عام المحافظة، حيث استمعا لشرح عن الخطة السنوية التنفيذية لمحافظة الأقصر 2019-2020 بمحاورها الثلاث "التعليم وتنظيم الأسرة وتمكين المرأة".

وأكد نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيرى خلال الاجتماع، على أهمية استغلال موارد المحافظة فى تحقيق أقصى استفادة للحد من الكثافة السكانية، وأهمية التفكير فى مبادرات جديدة تسهم فى الوعى بخطورة الزيادة السكانية وتكاتف جميع الجهات لتحقيق ذلك، ومن جانبة قال السكرتير العام لمحافظة الأقصر اللواء هشام شادى، أن المحافظة تتابع تنفيذ الرؤية والخطة الأستيراتيجية للدولة مع جميع المديريات، وأنه على جميع مديرى المديريات المعنية أن يضعوا الخطط التى تسهم فى الحد من الزيادة السكانية ومتابعة تنفيذها.

وحضر الاجتماع المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والمشرف على المشروعات بالمحافظة، ومسئولو المجلس الأقليمى للسكان والشئون الصحية، وتنظيم الأسرة والأمومة والطفولة، وممثلى الأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم ومحو الأمية وتعليم الكبار، والقوى العاملة والزراعة وإقليم جنوب الصعيد الثقافى والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة ومركز معلومات المحافظة.

وكان قد استقبل المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، أمس الأربعاء، المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة آخر المستجدات والأعمال الإنشائية الجارية فى المنطقة الصناعية بالبغدادى والمجمع الصناعى بالأقصر، والذى يوفر فرص عمل لشباب المحافظة ويدعم القطاع الصناعى والإستثمارى بالأقصر، وتناول الاجتماع، استعراض محافظ الأقصر للأعمال الجارية المقرر انتهاؤها قريباً فى تجهيز البنية الأساسية فى المنطقة الصناعية بالبغدادى والمجمع الصناعى، وذلك فى قطاعات المياة والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والطرق، كما تمت مناقشة الحلول المناسبة للوصول للدعم الفنى والمادى والمعنوى، وكل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية والمجمع الصناعى لتوفيق أوضاع المستثمرين وحل مشكلاتهم، حيث أوضح المهندس مجدى مغازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية - خلال الاجتماع - بأنه تم دعم المنطقة الصناعية بالبغدادى والمجمع الصناعى لتحقيق أقصى استفادة للمسثمرين وتحويل محافظة الأقصر لمدينة صناعية كبرى.

نائب محافظ الأقصر يشهد إجتماع المجلس القومي للسكان (1)
نائب محافظ الأقصر يشهد إجتماع المجلس القومي للسكان 
 
نائب محافظ الأقصر يشهد إجتماع المجلس القومي للسكان (2)
نائب محافظ الأقصر يشهد إجتماع المجلس القومي للسكان 
 
نائب محافظ الأقصر يشهد إجتماع المجلس القومي للسكان (3)
نائب محافظ الأقصر يشهد إجتماع المجلس القومي للسكان 

 


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