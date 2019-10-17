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صور.. مركز سقارة ينهى الدورة التدريبية لـ 175 من العاملين فى المحليات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:51 ص
صور.. مركز سقارة ينهى الدورة التدريبية لـ 175 من العاملين فى المحليات مركز سقارة ينهى الدورة التدريبية لـ 175 من العاملين فى المحليات
كتب على عبد الرحمن

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احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليومالخميس، بانتهاء دورات الأسبوع السابع من الخطة التدريبية للعام الحالى، واستفاد من الدورات 175 متدرباً من العاملين فى المحليات بجميع المحافظات.
 
وتضمن الأسبوع 4 دورات تدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين فى إدارات الشئون القانونية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموازنة وإنشاء وادارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعى للعاملين والمديرين بمراكز المعلومات وإدارات الإعلام وإدارات البوابات والصفحات الالكترونية اضافة الى دورة فى اللغة الإنجليزية.
 
ويبلغ عدد الأسابيع فى الخطة الجديدة لمركز التنمية المحلية بسقارة، 42 أسبوع خلال 10 أشهر تدريب، بمعدل 123 دورة تدريبية ، ومستهدف تدريب 6469 متدرب، وشملت الخطة الجديدة إدراج دورات من جهات خارجية مثل GIZ  الاتحاد الأوربى / البنك الدولى "مشروعات التعاون الدولى بالوزراة"، والمجلس القوى لشئون الإعاقة وأكاديمية ألجا لتدريب الكوادر الإفريقية".
 
وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت عن أن أنه تم زيادة عدد الدورات الموجهة لتأهيل العاملين فى أساسيات التحول الرقمى واستخدام الحاسب الآلى والتطبيقات الالكترونية الجاهزة، وزيادة الدورات الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وإدراج عدد كبير من الحقائب الجديدة التى لم يسبق التدريب عليها من قبل وعليها طلب واحتياج عالى من المحافظات، وتحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستفيدين بالتدريب.
 
مركز سقارة ينهى الدورة التدريبية لـ 175 من العاملين فى المحليات
مركز سقارة ينهى الدورة التدريبية لـ 175 من العاملين فى المحليات

 

مركز سقارة ينهى الدورة التدريبية لـ 175 من العاملين فى المحليات
مركز سقارة ينهى الدورة التدريبية لـ 175 من العاملين فى المحليات

 

مركز سقارة ينهى الدورة التدريبية لـ 175 من العاملين فى المحليات
مركز سقارة ينهى الدورة التدريبية لـ 175 من العاملين فى المحليات

 

 
 
 

مركز سقارة

سقارة

التنميه المحليه بسقاره

التنميه المحليه

العاملين فى المحليات

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