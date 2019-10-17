صور.. محافظ مطروح يسلم كروت تكافل وكرامة لـ 506 مستفيدين بواحة سيوة

وأوضح فتحى الجمل مدير التضامن الاجتماعي بمطروح، أنه تم اختيار المستفيدين من أبناء سيوة، وفقا للضوابط التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، لاختيار المستحقين ووصول الدعم إلى مستحقيه خاصة الأسر الأولي بالرعاية وتحقيق حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الفقيرة ورفع مستواهم الاقتصادي لمواجه أعباء المعيشة.

من جانبهم وجه أهالي سيوة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لواحة سيوة وأبنائها، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، كما تقدموا بالشكر لمحافظ مطروح على التواجد بينهم وتلبية مطالب واحتياجات الواحة المختلفة.

يذكر أن محافظ مطروح، وصل إلى واحة سيوة، أول أمس الثلاثاء، في زيارة استمرت 3 أيام، تفقد وفتتح خلالها عدد من المشروعات الخدمية والصناعية في سيوة، كما شارك أهالي سيوة في احتفالاتهم بعيدهم التراثي " الحصاد والسياحة في حب الله" وحضور مهرجان نخيل سيوة.

محافظ مطروح يسلم كروت تكافل وكرامة



محافظ مطروح يسلم كروت تكافل وكرامة



محافظ مطروح يسلم كروت تكافل وكرامة