صور.. محافظ سوهاج: إزالات فورية لـ30 حالة تعد وبناء مخالف خلال أسبوعين

سوهاج – محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، عن تنفيذ الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لإزالات فورية فى المهد لـ 30 حالة تعد، وبناء مخالف بدون ترخيص، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح محافظ سوهاج أنه تمت الإزالة الفورية لـ16 حالة تعد على الأراضى الزراعية، خلال حملات مكبرة بمركز ومدينة البلينا ومنها، إزالة فورية لحالة تعدى بمساحة نصف قيراط أراض زراعية بنجع العرب بقرية برديس، وإزالة 6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية، إزالة فورية بمساحة 4 قراريط بقرية بنى حميل، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات مخالفة بمساحة 6 قراريط بقرية الساحل بحرى ببرديس بالبلينا.

وكشف المحافظ عن إزالة حالتين إزالة فورية بمساحة 200 متر بقرية المحلية الصغيرة بأولاد عليو، وعدد 2 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى المهد بمساحة 3 قراريط بقرية العمارنة ببرديس، فضلاً عن ازالة فورية لحالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 30 متر بقرية برديس.

وفى مركز ومدينة جرجا، نفذ المركز حملة إزالة فورية لحالة تعدى من قبل أحد المواطنين لغرض محل بشارع الحريه، وأسفرت الحملة عن إزالة فورية لتلك التعديات على مساحة 80 متر.

وقال المحافظ إن مركز ومدينة طهطا نفذ 7 حالات إزالة فورية، ومنها، إزالة فورية بنجع نزلة القاضى على مساحة 14 سهم، وإزالة فورية فى المهد بالكوم الأصفر بقرية نزلة القاضى على مساحة قيراط، حيث تم ردم حفر القواعد، بالإضافة إلى تنفيذ حالة إزالة فورية بالخزندارية بقرية الصوامعة غرب على مساحة 6 قراريط عبارة عن سور مبنى بالبلوك الأبيض.

كما نفذ المركز إزالة لحالة فورية بنجع خليفة بنزلة القاضى تعدى على مساحة 14 سهم أراض زراعية، وإزالة حالة تعدى بالخازنداية بمجلس قروى الصوامعة غرب على مساحة 6 قراريط، وكذلك حالة تعدى فى بنى حرب بمجلس قروى بنجا على مساحة 12 سهم، بالإضافة إلى حالة إزالة فورية لتعدى بقرية بنهو التابعة لمجلس قروى الصوامعة غرب على مساحة 18 سهم.

وأشار " الأنصارى " إلى أن مركز ومدينة سوهاج أزال شدة خشبية مسلحة فى بدايتها بإمتداد شارع الجمهورية بقرية قلفاو للشروع فى صب دور خامس دون ترخيص، كما أزال حى الكوثر حالة تعدى إزالة فورية فى المهد على قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 500 متر مربع، بالإضافة إلى أن حى غرب سوهاج أوقف أعمال شدة خشبية لبناء دور مخالف بحارة الصبرى المتفرعة من الشيخ عطى، وتم مصادرة الأخشاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كافة التعديات.

وفى مركز ومدينة طما، أزال المركز الشدة الخشبية لدور مخالف على مساحة 200 متر بقرية تل الزوكى، بالإضافة إلى إزالة التعديات على 80 متر أراض زراعية خارج الحيز العمرانى بنطاق قرية سلامون، فضلا عن التصدى لحالة بناء مخالف خارج الحيز العمرانى على مساحة 150 مترا أراضى زراعية بقرية المدمر.

وعلى جانب آخر، أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 15 طن تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة، ومخلفات الذرة الشامية، خلال تنفيذ حملات نظافة مكبرة بقرى عنيبس بمركز جهينة، وشندويل البلد بمركز المراغة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج خلال جولته الليلية المفاجئة مساء الاثنين الماضي بمدن طهطا والمراغه وجهينه.

وأكد ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة على تنفيذ حملة نظافة مكبرة بنطاق الوحدة المحلية لقرية عنيبس، شملت مدخل القرية والشوارع الرئيسية والفرعية، وأسفرت عن رفع 15 طن من القمامة والمخلفات الصلبة.

وأوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغه انه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة ورفع الاشغالات بنطاق قرية شندويل البلد، لافتا الى رفع جميع مخلفات الذرة الشامية من على جوانب الطرق، والتنبيه على المزارعين بعدم تشوين مخلفات الذرة بمداخل القرى او على جوانب الطرق والترع حفاظاً على البيئة.

وأضاف "أبو الخير" انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد اصحاب تشوينات مواد البناء على جانب طريق اسيوط سوهاج الزراعى، لافتا الى تحرير محاضر بيئة، ومحاضر تبوير أراضى زراعية للمخالفين.



إزالات فورية لـ 30 حالة تعدي وبناء مخالف خلال أسبوعين بمحافظ سوهاج



إزالات فورية لـ 30 حالة تعدي وبناء مخالف خلال أسبوعين بمحافظ سوهاج



إزالات فورية لـ 30 حالة تعدي وبناء مخالف خلال أسبوعين بمحافظ سوهاج



إزالات فورية لـ 30 حالة تعدي وبناء مخالف خلال أسبوعين بمحافظ سوهاج



حملات نظافة مكبرة بقرى عنيبس وشندويل البلد .. ورفع 15 طن قمامة



حملات نظافة مكبرة بقرى عنيبس وشندويل البلد .. ورفع 15 طن قمامة (



حملات نظافة مكبرة بقرى عنيبس وشندويل البلد .. ورفع 15 طن قمامة



حملات نظافة مكبرة بقرى عنيبس وشندويل البلد .. ورفع 15 طن قمامة



حملات نظافة مكبرة بقرى عنيبس وشندويل البلد .. ورفع 15 طن قمامة