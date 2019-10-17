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صور .. محافظ بنى سويف يتفقد سير المنظومة التعليمية بمركز اهناسيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:10 م
صور .. محافظ بنى سويف يتفقد سير المنظومة التعليمية بمركز اهناسيا محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة
بنى سويف - هانى فتحى

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تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، سير العملية التعليمية بمركز اهناسيا ، مطمئنًا على انتظام الدراسة، وتواجد المعلمين واكتمال مكونات العملية التعليمية،والوقوف على مطالب استمرار المنظومة بالكفاءة المطلوبة وتذليل المعوقات والعمل على توفير المتطلبات لتقديم خدمة تعليمية مميزة ضمن خطة الدولة للنهوض بالقطاع.

وتابع المحافظ  جانبا من شرح المعلمين في الفصول، مستفسرا منهم عن مستوى الخدمة التعليمية المقدمة وعن الكتب الدراسية وتوافر وسائل الراحة للطلاب، مؤكدا أن الدولة تبذل قصارى الجهد لتقليل كثافة الفصول بالشكل المطلوب والمناسب لخدمية تعليمية مميزة.

وأكد محافظ بنى سويف،على أهمية التزام عناصر المنظومة التعليمية، من معلمين وطلاب وإداريين وعمال، بالجدية والتفاني في العمل، مكلفا مسئولي التعليم بضرورة توجيه المعلمين ومديرى المدارس بحضور طابور الصباح وتحية العلم، وتفعيل دور الإذاعة المدرسية في توصيل المعلومات الصحيحة للتلاميذ بطريقة سهلة وميسرة، مشيرًا إلى ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب.

محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة (1)
محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة 
محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة (2)
محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة 
محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة (3)
محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة 
محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة (4)
محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة 
محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة (5)
محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة 
محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة (6)
محافظ بني سويف يتابع سير المنظومة 

بنى سويف

تعليم بنى سويف

مدارس بنى سويف

المنظومة التعليمية

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