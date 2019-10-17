صور.. محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73

المنيا- فريق المحافظات

شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الحفل الذى نظمته جمعية نصر أكتوبر للتنمية الشاملة بمسرح ديوان عام المحافظة، بمناسبة مرور 46 عاماً على ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، بحضور العقيد وفقى سعد المستشار العسكرى بالمحافظة واللواء عماد الدين ابراهيم رئيس مجلس ادارة الجمعية وعدد من نواب البرلمان.

وأكد المحافظ أن أكتوبر وانتصاراتها رسالة وطنية لأبنائنا من الشباب،مشيراً إلى أن القوات المسلحة سطرت بدماء أبطالها ملحمة وطنية لاسترداد الارض ورفع علم مصر على أرض سيناء.

وأضاف المحافظ أن حرب أكتوبر منحت المصريين دروساً لا تنتهى من الإصرار والعزيمة والرغبة فى النجاح بما فيها من أحداث مثيرة يحكيها لنا الآباء والأجداد ممن خاضوا هذه الحرب أو عاشوا أمجادها فلم تنكسر أحلام المصريين المشروعة، ولم يعجز المصريون امام العتاد العسكرى بينما كان التفكير دائماً نحو البناء من جديد والذى كان حلم استغرق تحقيقه ايام وسنين من حياة المصريين التى كانت مليئة بالقصص والعبرات التى يرويها لنا التاريخ عن شعب اصر على النجاح وحققه.

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية منها فقرات للفنان محمد صلاح وبمشاركة فرقة كورال المنيا للمايسترو عصام الشاذلى الى جانب عرض فيلم وثائقى حول انتصارات اكتوبر وفيلم حول انجازات واسهامات الجمعية خلال الفترة الماضية،وفى ختام الحفل تم تكريم عدد ممن شاركوا فى حرب أكتوبر من أبناء محافظة المنيا.



محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73



محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73



محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73



محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73



محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73



محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73



محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73



محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73



محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73



محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73



محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73



محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73



محافظ المنيا يشهد احتفالية جمعية نصر أكتوبر بذكرى انتصارات 73