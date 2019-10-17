صور.. محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث بحر سيف

المنوفية _محمد فتحى

قدم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية واجب العزاء لأسر ضحايا حادث بحر سيف والذى وقع صباح الجمعة الموافق 4 من أكتوبر الجارى راح ضحيته أربع شباب من أبناء المحافظة .

والتقى محافظ المنوفية، أهالى الضحايا وأعرب لهم عن خالص تعازيه ومواساته داعياً المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا فى واسع رحمته، وقدم محافظ المنوفية 8 عمرات لأسر الضحايا، مشيرا الى ضرورة دعم مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الانسانية التى تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم مع شعب المنوفية، كما أكد على أهمية التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الانسانية .

جدير بالذكر بأن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة ملاكى فى بحر سيف بطريق شبين الكوم الشهداء وكان يستقلها 6 من الشباب جميعهم فى الصف الأول الجامعى، مما أسفر عن وفاة 3 شباب من مركز الشهداء وأخر من مدينة شبين الكوم.



محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث بحر سيف



محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث بحر سيف