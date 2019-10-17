صور.. محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث بحر سيف

قدم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية واجب العزاء لأسر ضحايا حادث بحر سيف والذى وقع صباح الجمعة الموافق 4 من أكتوبر الجارى راح ضحيته أربع شباب من أبناء المحافظة .
والتقى محافظ المنوفية، أهالى الضحايا وأعرب لهم عن خالص تعازيه ومواساته داعياً المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا فى واسع رحمته، وقدم محافظ المنوفية 8 عمرات لأسر الضحايا، مشيرا الى ضرورة دعم مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الانسانية التى تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع .
وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم مع شعب المنوفية، كما أكد على أهمية التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الانسانية .
جدير بالذكر بأن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة ملاكى فى بحر سيف بطريق شبين الكوم الشهداء وكان يستقلها 6 من الشباب جميعهم فى الصف الأول الجامعى، مما أسفر عن وفاة 3 شباب من مركز الشهداء وأخر من مدينة شبين الكوم.
محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث بحر سيف
محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث بحر سيف
محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث بحر سيف
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