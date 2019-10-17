صور.. كل ما تريد معرفته عن متاحف مكتبة الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تعتبر مكتبة الإسكندرية هى إعادة إحياء لمكتبة الإسكندرية القديمة وصرح ثقافى عالمى متكامل يقدم كافة ألوان الثقافة لمصر والعالم العربى، كما أنها تعد رابع أكبر مكتبة فراكوفونية فى العالم، وتأتى مجموعة متاحف مكتبة الإسكندرية، فى المقدمة، حيث هى مقصد السائحين إلى الاسكندرية وأهمها متحف الآثار ومتحف المخطوطات ومتحف السادات.

ويوجد بمكتبة الإسكندرية 3 متاحف كبرى أساسية وهى:

متحف الآثار

ويعد متحف الآثار أكبر تلك المتاحف بمكتبة الإسكندرية والذى تأسس فى عام 2001، بهدف عرض نبذة عن العصور المتعاقبة التى مرت على مصر، ويضم المتحف مجموعة من القطع الأثرية التى تنتمى إلى عصور مختلفة للحضارة المصرية بدءًا من العصر الفرعونى حتى العصر الإسلامى مرورًا بالحضارة اليونانية التى جاءت إلى مصر مع قدوم الإسكندر الأكبر، والتى أعقبتها الحضارة الرومانية ثم القبطية قبل دخول الإسلام إلى مصر، ويضم 1276 قطعة أثرية، منهم 1200 فى صالات العرض، وبعض القطع الاخرى بالمخازن لترميم، ويتم تغيير القطع المعروضة واستبدالها من القطع التى توجد بالمخازن لضمان التنوع فى العرض وجذب الزائرين.

متحف المخطوطات

أما متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، فيعد متحف المخطوطات من أهم المتاحف الدائمة داخل مكتبة الإسكندرية، والذى يتبع قطاع التواصل الثقافى بالمكتبة، وترجع أهمية هذا المتحف إلى ما يقتنيه من مخطوطات وكتب يرجع تاريخها إلى الف عام، مما يجعلها من المقتنيات النفسية، ولقد شهد المتحف زيارة العديد من رؤساء دول العالم مؤخرا، نظرا للأهمية التاريخية والتراثية التى توجد داخل جنبات المتحف، حيث يضم المتحف مخطوطات نادرة تعود إلى القرن الخامس، البعض منها كتب على جلد ماعز والآخر كشف أسرار النهضة العلمية الحديثة للعرب ومن أشهر المخطوطات "البردة" ومقالات فى الطب للرازى وبن سينا وأقدمها " تفسير القرآن".

متحف السادات

يقع متحف السادات داخل مركز القبة السماوية بمكتبة الاسكندرية ويضم أهم مقتنيات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهى متعلقاته الشخصية وأهمها البدلة العسكرية التى كان يرتديها يوم اغتياله والساعة التى توقفت على وقت الاغتيال، بالإضافة إلى بعض المقتنيات جديدة التى أضيفت إلى متحف السادات، وأبرزها تمثال نصفى للرئيس السادات قد نحته النحات منصور فرج، وكان قد تم وضعه فى البرلمان المصرى فى الفترة من 1972 إلى 1981، إضافة إلى عدد من القلادات المميزة إلى مقتنيات المتحف، وهى قلادة الاستقلال التونسية التى حصل عليها السادات بإهداء من الرئيس التونسى بوتفليقة 1972، وقلادة من ملك نيبال عام 1981 خلال زيارته لمصر وهى تتميز بالنقوش الجميلة، وقلادة دير سانت كاترين، والتى تم إهداؤها للرئيس الراحل خلال أول زيارة له للدير بعد خروج الاحتلال الإسرائيلى من أرض سيناء، وأخيرا تم إضافة مجموعة من الصحف بلغات إنجليزية تتناول أخبار عدة عن الرئيس الراحل وذلك لمخاطبة السائح الأجنبى الذى يزور المتحف.



متحف الاثار



متحف السادات و بدلتة العسكرية



متحف السادات



متحف المخطوطات



متحف المخطوطات



مقتنيات متحف السادات