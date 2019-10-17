صور.. فتح باب التقديم للراغبين بالدراسة فى أكاديمية الفنون بجامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن فتح باب التقدم لكافة الفئات العمرية من الراغبين في الالتحاق بالدراسة بأكاديمية الفنون للعام الدراسي 2019/2020 وذلك بنظام التعليم الموازى وذلك في إطار بروتوكول التعاون القائم بين جامعة أسيوط وأكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى رئيس الأكاديمية ونقيب السينمائيين، وذلك انطلاقاً بإيمانها بدور الفنون في الارتقاء بالذوق العام ورسم ملامح حضارات الشعوب، وكذلك فى إطار دور الجامعة الثقافي والتنويري فى دعم المواهب وتنميتها .

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن البرنامج الدراسي من المقرر أن يتم تقديمه داخل مقر جامعة أسيوط وبتعاون مشترك مع أكاديمية الفنون وذلك للراغبين فى ذلك من المصريين وكذلك الوافدين من مختلف الجنسيات ويتم بموجبه منح شهادة مشتركة ومعتمدة من الجانبين ويشمل ثلاث محاور مختلفة هي الدراسة بمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا ، وكذلك بالمعهد العالي للفنون الشعبية وهى المرحلة دون العليا وغير نظامية والمختصة بالالتحاق للدراسة الموسيقية ببرامج المعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار وذلك لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بأقسام الوتريات والغناء والتأليف .

ومن جانبه أشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أنه من المقرر قبول الراغبين للدراسة بأقسام الأكاديمية المختلفة والحاصلين على الثانوية العامة أو من الشهادات الأجنبية والشهادات الجامعية دون التقيد بشرط السن أو المجموع أو سنة التخرج، مشيراً إلى أن أقسام الدراسة بمرحلة البكالوريوس تشمل المعهد العالي للفنون المسرحية بقسميه التمثيل والإخراج، المعهد العالي للسينما بقسميه التمثيل والإخراج وأيضا بالمعهد العالي للموسيقى العربية بقسميه الغناء والآلات الشرقية.

أما فيما يختص بالراغبين بالالتحاق بمرحلة الدراسات العليا فأضاف الدكتور المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن البرنامج المشترك يتيح منح دبلومة للدراسات العليا فى النقد الفنى والتذوق فى أقسام النقد الأدبي، والنقد التشكيلى والنقد الموسيقى وفلسفة الفن وعلومه .



جامعة أسيوط تعلن عن فتح باب التقدم لكافة الفئات العمرية



جامعة أسيوط تعلن عن فتح باب التقدم لكافة الفئات العمرية