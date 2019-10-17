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صور.. رئيس مدينة إسنا يستعرض مشكلات المواطنين فى فعاليات "اليوم المفتوح"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:06 ص
صور.. رئيس مدينة إسنا يستعرض مشكلات المواطنين فى فعاليات "اليوم المفتوح" فعاليات اليوم المفتوح لعرض مشكلات أهالي مدينة اسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" الذي يعقد بصورة دورية بالقاعة الكبرى بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا لبحث شكواي وطلبات المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي محمد ألهم محافظ الأقصر، بضرورة سماع مطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم بأسرع طريقة ممكنة.

وحضر فعاليات "اليوم المفتوح" بمدينة إسنا، نواب رئيس المركز وجميع الإدارات التنفيذية والتي تشمل "الشاب والرياضة - الصحة - التعليم - الأوقاف - الأزهر - التموين -الثقافة - هندسة كهرباء - مياه الشرب - القوى العاملة - رؤساء القرى"، حيث تم خلال اللقاء مناقشة شكاوى المواطنين ومتطلباتهم، والتي شملت قطاعات والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والإنارة، ووجه محمد سيد سليمان تعليماته بدراسة كافة مطالب وإحتياجات المواطنين التي تم عرضها، وإيجاد أنسب الحلول العملية لها بما يتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا - خلال الإجتماع - أنه سيتم العمل على عدة محاور تنموية في المرحلة القادمة تستهدف المناطق الأكثر إحتياجاً، وذلك ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية "حياة كريمة"، موضحاً أنه تم إختيار قرية النجوع كمرحلة أولى داخل مركز إسنا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي ستحظى بعدة خدمات منها إنشاء مدرسة وإعادة بناء وإعمار عدد من المنازل وتوصيل مرافق للأسر الأكثر إحتياجاً، ورصف عدد من الطرق داخل النجوع وخدمات آخرى، وخلال الإجتماع شدد سليمان على قطاع الكهرباء بالتنبيه على مقاول تركيب الكابلات الأرضية بردم الحفر وتسوية الشارع ،ورفع مخلفات الحفر وإعادة الشيء لأصله لخدمة الأهالي.

 

فعاليات اليوم المفتوح لعرض مشكلات أهالي مدينة اسنا (1)
فعاليات اليوم المفتوح لعرض مشكلات أهالي مدينة اسنا 
فعاليات اليوم المفتوح لعرض مشكلات أهالي مدينة اسنا (2)
فعاليات اليوم المفتوح لعرض مشكلات أهالي مدينة اسنا 
فعاليات اليوم المفتوح لعرض مشكلات أهالي مدينة اسنا (3)
فعاليات اليوم المفتوح لعرض مشكلات أهالي مدينة اسنا 

 

 


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