صور.. رئيس مدينة إسنا يستعرض مشكلات المواطنين فى فعاليات "اليوم المفتوح"

وحضر فعاليات "اليوم المفتوح" بمدينة إسنا، نواب رئيس المركز وجميع الإدارات التنفيذية والتي تشمل "الشاب والرياضة - الصحة - التعليم - الأوقاف - الأزهر - التموين -الثقافة - هندسة كهرباء - مياه الشرب - القوى العاملة - رؤساء القرى"، حيث تم خلال اللقاء مناقشة شكاوى المواطنين ومتطلباتهم، والتي شملت قطاعات والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والإنارة، ووجه محمد سيد سليمان تعليماته بدراسة كافة مطالب وإحتياجات المواطنين التي تم عرضها، وإيجاد أنسب الحلول العملية لها بما يتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا - خلال الإجتماع - أنه سيتم العمل على عدة محاور تنموية في المرحلة القادمة تستهدف المناطق الأكثر إحتياجاً، وذلك ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية "حياة كريمة"، موضحاً أنه تم إختيار قرية النجوع كمرحلة أولى داخل مركز إسنا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي ستحظى بعدة خدمات منها إنشاء مدرسة وإعادة بناء وإعمار عدد من المنازل وتوصيل مرافق للأسر الأكثر إحتياجاً، ورصف عدد من الطرق داخل النجوع وخدمات آخرى، وخلال الإجتماع شدد سليمان على قطاع الكهرباء بالتنبيه على مقاول تركيب الكابلات الأرضية بردم الحفر وتسوية الشارع ،ورفع مخلفات الحفر وإعادة الشيء لأصله لخدمة الأهالي.



فعاليات اليوم المفتوح لعرض مشكلات أهالي مدينة اسنا



فعاليات اليوم المفتوح لعرض مشكلات أهالي مدينة اسنا