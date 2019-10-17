صور... الأوقاف تنظم إحتفالية بمولد أحمد البدوي فى طنطا

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

نظمت مديريه أوقاف الغربية، مساء اليوم الخميس ،إحتفالية فى ساحة مسجد أحمد البدوي بمدينة طنطا، للاحتفال بالليلة الختامية للمولد.

وبدأ حفل الاوقاف يتلاوة لآيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمه للدكتور صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، والتى تحدث فيها عن فضل الأزهر الشريف ودوره الهام فى مكافحة الفكر المتطرف ،من خلال نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطى المعتدل ، مضيفا أننا نحتفل اليوم بمولد أحمد البدوى، والذي يأتي إليه أكثر من زائر من جميع محافظات الجمهورية.

فى الوقت الذي استقبلت فيه مدينة طنطا اكثر من2 مليون زائر للاحتفال بالليلة الختامية لمولد احمد البدوي، وشهدت ساحة المسجد تكدس الآلاف من المريدين، انتظارا للحفل.

انتشرت الخيام فى ساحة المسجد الاحمدي، لمقدمي الخدمة لمريدي شيخ العرب من طعام وشراب بالمجان، وتشهد الخيام ايضا قيام فرق الانشاد الديني بالقاء الاناشيد والمدائح النبوية، وتفاعل المريدون والدراويش معها والتمايل برؤسهم واجسادهم مع مدح سيدنا محمد وآل البيت.

ويشهد مولد سيدي احمد البدوي استنفار أمني لتامين الاحتفالات ونشرت مديريه امن الغربيه الضباط والافراد في محيط المسجد وفى ساحة الاحتفالات بسيجر وعلى مداخل ومخارج مسجد سيدي احمد البدوي.