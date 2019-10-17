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صور.. الأزهر يستقبل المواطنين للرد على استفساراتهم بجوار السيد البدوى بطنطا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:49 م
صور.. الأزهر يستقبل المواطنين للرد على استفساراتهم بجوار السيد البدوى بطنطا خيمة الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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جهزت الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية خيمة بجوار مسجد سيدى أحمد البدوى، لاستقبال المريدين من جميع محافظات الجمهورية، بالدلتا والصعيد، للرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة المتعلقة بالفقه والشريعة بالمنهج الوسطى المعتدل، بالتنسيق بين إدارة الوعظ بالغربية والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر والمنطقة الأزهرية الغربية، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

 

خيمة الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية (2)
خيمة الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية 

 

وقال الشيخ فتوح أبو اليزيد الشورى لـ"اليوم السابع"، إن عمل اللجنة مستمر طوال أسبوع الاحتفالات بمولد سيدى أحمد البدوى، لاستقبال الجمهور من الرجال والسيدات والشباب والرد على استفساراتهم فى أى موضوع متعلق بالفقه والشريعة بالمنهج الوسطى والمعتدل.

وأضاف أن اللجنة تلقت أسئلة عديدة فى المعاملات الزوجية والطلاق والخلع والميراث، وتم الرد على أصحابها وفقا لمنهج الإسلام الوسطى المعتدل بدون مقابل.

فى الوقت الذى توافد فيه الآلاف على مسجد شيخ العرب للاحتفال بالليلة الختامية لمولده مساء اليوم الخميس، ومن المقرر أن يحيى حفل الليلة الختامية المنشد الدينى محمود التهامى فى ساحة المسجد، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات المواطنين، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية.

 

خيمة الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية (1)
خيمة الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية 

 

خيمة الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية (2)
خيمة الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية 

 


السيد البدوى

طنطا

الغربيه

مولد السيد البدوى

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