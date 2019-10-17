صور.. استمرار تطوير المناطق المحرومة من المرافق بتل القلزم والطابية بالسويس

السويس - السيد فلاح

تفقد الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس ، في في اطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس، يرافقه خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، منطقة تل القلزم والطابية لمتابعة أعمال التطوير التي إنشاء تشمل خطوط صرف صحي وأعمال تمهيد وتسوية للرصف وإنارة عامة وأرصفة وخطوط التحول الرقمي.

وتعد هذه المنطقة ضمن المناطق المحرومة من هذه الخدمات طوال 30عامًا والتي كلف المحافظ بتطوير خارج عن الخطة الاستثمارية الحالية كاعمال عاجلة.

واشار نائب محافظ السويس إلي أن توجيهات محافظ السويس باستمرار أعمال التطوير في المدن السكنية القديمة والعمل علي توفير المرافق والخدمات للمواطنين بالمدن المحرومة علي مستوي الأحياء، مؤكدًا علي اننا نعمل بالتوازي في استكمال مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية.

وشملت أعمال الصرف الصحي مد خطوط ومواسير باقطار مختلفة تصل إلي 16 بوصة بطول 1400متر بتكلفة تقدربـ 3.5 مليون جني ه، بالإضافة إلي أعمال رصف كيلو متر تقريبا ومتوسط عرض 12 متر لسهيل الحركة وفتح محاورمرورية جديدة تخدم هذه المناطق وتربط بيح حي السويس وحي الأربعين والجناين.

وتابع نائب المحافظ الجولة بمنطقة السادات لمتابعة إنشاء حديقة عامة علي مساحة 8000 متر تقريبا بجوار قسم الأربعين وخلف سور السكة الحديد كمتنفس جديد لأهالي الأربعين.

رافق نائب محافظ السويس في الجولة كلا من العميد إيهاب سراج، رئيس حي الأربعين والعميد أحمد الإسكندراني رئيس حي السويس ومحمود زهرة، رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووجدي السيد مدير عام الطرق والنقل وشعبان حمدان مدير جهاز التجميل والحدائق ومحمد حسن مدير النظافة ومحمد فتحي مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع بالنظافة والشركات المنفذة لاعمال التطوير بالمنطقة.