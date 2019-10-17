سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. استمرار تطوير المناطق المحرومة من المرافق بتل القلزم والطابية بالسويس

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:17 م
صور.. استمرار تطوير المناطق المحرومة من المرافق بتل القلزم والطابية بالسويس أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس ، في في اطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس، يرافقه خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، منطقة تل القلزم والطابية لمتابعة أعمال التطوير التي إنشاء تشمل خطوط صرف صحي وأعمال تمهيد وتسوية للرصف وإنارة عامة وأرصفة وخطوط التحول الرقمي.

وتعد هذه المنطقة ضمن المناطق المحرومة من هذه الخدمات طوال 30عامًا والتي كلف المحافظ بتطوير خارج عن الخطة الاستثمارية الحالية كاعمال عاجلة.
واشار نائب محافظ السويس إلي أن توجيهات محافظ السويس باستمرار أعمال التطوير في المدن السكنية القديمة والعمل علي توفير المرافق والخدمات للمواطنين بالمدن المحرومة علي مستوي الأحياء، مؤكدًا علي اننا نعمل بالتوازي في استكمال مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية.
 
وشملت أعمال الصرف الصحي مد خطوط ومواسير باقطار مختلفة تصل إلي 16 بوصة بطول 1400متر بتكلفة تقدربـ 3.5 مليون جني ه، بالإضافة إلي أعمال رصف كيلو متر تقريبا ومتوسط عرض 12 متر لسهيل الحركة وفتح محاورمرورية جديدة تخدم هذه المناطق وتربط بيح حي السويس وحي الأربعين والجناين. 
 
وتابع نائب المحافظ الجولة بمنطقة السادات لمتابعة إنشاء حديقة عامة علي مساحة 8000 متر تقريبا بجوار قسم الأربعين وخلف سور السكة الحديد كمتنفس جديد لأهالي الأربعين.
 
رافق نائب محافظ السويس في الجولة كلا من العميد إيهاب سراج، رئيس حي الأربعين والعميد أحمد الإسكندراني رئيس حي السويس ومحمود زهرة، رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووجدي السيد مدير عام الطرق والنقل وشعبان حمدان مدير جهاز التجميل والحدائق ومحمد حسن مدير النظافة ومحمد فتحي مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع بالنظافة والشركات المنفذة لاعمال التطوير بالمنطقة.
 
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية (1)
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية 
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية (2)
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية 
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية (3)
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية 
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية (4)
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية (5)
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية 
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية (6)
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية 
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية (7)
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية 
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية (8)
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية 
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية (9)
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية 
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية (10)
أعمال التطوير بالمناطق المحرومة بتل القلزم والطابية 
 

السويس

اخبار السويس

نائب محافظ السويس

الأربعين بالسويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظ السويس وقيادات وزارة الرياضة يتفقدان نادي النوبة وشباب التوفيق

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:51 م

محافظ السويس يشدد على تحسين أداء العمل بمنظومة النظافة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:35 م

صور.. محافظ السويس يطلق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 03:47 م

محافظة السويس ترفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 10:16 ص

صور.. محافظة السويس ترفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول

الخميس، 03 أكتوبر 2019 04:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

سوبر كورة.. محمد صلاح ينقذ المسلمين من جرائم الكراهية فى ليفربول

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو إلى البرنابيو ويرحب بالتأجيل

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة