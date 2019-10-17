صور.. أسوان تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة "فنى مبتكر"

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت وزارة التربية والتعليم، نتائج مسابقة "فنى مبتكر 2019" لريادة الأعمال والابتكار، لطلاب التعليم الفنى، والتى حصدت أسوان منها المركز الثانى على مستوى الجمهورية.

وتقدم عبد الكريم لطفى مدير التعليم العام، بالتهانى لجميع العاملين بالتعليم الفنى لفوز مشروع "مضخة مياه بالطاقة الشمسية" المقدم من الطالبين ناصر محمد سليمان، وعبد الله عبد الفتاح بمدرسة بنبان للطاقة الشمسية بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة "فنى مبتكر 2019 لريادة الأعمال والابتكار، والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومجمع الإبداع التابع لوزارة الاتصالات والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE

حضر الحفل الختامى للإعلان عن الطلاب الفائزين فى المسابقة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى، وجوزيف غانم، مدير مشروع القوى العاملة وتعزيز المهارات، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، ولفيف من قيادات التعليم الفنى وخبراء ريادة الأعمال.

وجدير بالذكر،أن المشروعات التى تم تصعيدها من أسوان خلال المرحلة الأولى بمعسكر برج العرب بالإسكندرية، ثمانية مشروعات: مشروع من مدرسة محمد محسن شعيب الصناعية بنات بأسوان،ومشروع من مدرسة محمد صالح حرب الصناعية المتقدمة بأسوان، ومشروعين من مدرسة الرمادى الصناعية بإدفو، وأربعة مشروعات من مدرسة الطاقة الشمسية ببنبان بدراو،ووصل للتصفيات قبل النهائية أربعة مشروعات، بينما وصل للتصفيات النهائية مشروعين اثنين، فاز منهم "مشروع مضخة مياه بالطاقة الشمسية" الذى سيحصل على جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه 15000 ألف جنيه، كما ستقوم الأكاديمية باستضافة المشروعات الفائزة لدعمها وتطويرها.



أسوان تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة فنى مبتكر (1)



أسوان تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة فنى مبتكر (2)



أسوان تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى مسابقة فنى مبتكر (3)