صندوق تحيا مصر يعيد تأهيل 1250 منزلا فى 42 قرية

كتب مدحت وهبة

نظم صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الخميس، احتفالية بمحافظة بنى سويف بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إعمار 2885 منزلا فى 100 قرية بـ 12 محافظة، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

شهد الاحتفالية المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، وعددا من قيادات المحافظة، من جانبه قال تامر عبد الفتاح القائم باعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية، يأتى فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه من الصندوق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف تتضمن أعمال رفع كفاءة المنازل تأهيل مبنى المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلا و ان المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل المتدهورة تشمل 1250 منزلا فى42 قرية منها قرى كلح الجبل، الرديسية بمركز ادفو بمحافظة أسوان ونجوع الشغب و الدبابية والمعلا بمركز اسنا، حاجر العديسات قبلي بمركز الطود والشيخ عامر بمركز القرنة، الرياينة بمركز ارمنت بمحافظة الأقصر والعليقات، وحجازه بمركز قوص بمحافظة قنا والواقات بمركز طما، الحرجة قبلي بمركز البلينا بمحافظة سوهاج وعرب العوامر بمركز ابنوب ، العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط الروبي، الحضاره، الواسطي، البحرين، الميمو، والست ميره بمركز سمالوط بمحافظة المنيا والعواونه، ميانه، شاويش، و معصره نعسان بمركز اهناسيا، وزرابي الحيبة، نجع حمد بمركز الفشن، و الشيخ خطاب بمركز سمسطا، وتزمنت الغربية بمحافظة بني سويف والشهابيه، بعبش، عرفه بمركز طاميه، و الحبون بمركز سنورس، والبرنس، فوز، ،رحمي، وعزبة عاشور بمركز اطسا بمحافظة الفيوم ولحوم، وسيدي دنين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة وشبراهور، وطماي الزهايره بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وميت المخلص وشرشابة بمركز زفتى بمحافظة الغربية والبكارشة، وكفر المسلمية بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

يذكر أن مشروع رفع كفاءة المنازل الحالى تضمن برتوكول تعاون موقع عام 2015 لرفع كفاءة وإعمار 4264 منزل فى 126 قرية، كما تضمن فى عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزل فى 106 قرية.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر أنه بإنهاء تنفيذ البرتوكول الثالث لتطوير المنازل يصبح إجمالى تكلفة إعمار 10 الاف منزل نحو 325 مليون جنيه.