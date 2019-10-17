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صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:13 م
صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020 كريستالينا جورجيفا
رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

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قالت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إنه سيتم إتاحة كافة مطبوعات صندوق النقد الدولى بشكل رقمى ومجانى على الموقع الإلكترونى للصندوق، مساهة من المؤسسة الدولية فى إتاحة المعلومات لدول الأعضاء فى الصندوق البالغ عددهم 189 دولة.
 
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر المؤسسة الدولية، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن المؤسسة الدولية سوف تساند دولة الأرجنتين فى أزمتها الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الاقتصاد العالمى يمر حاليًا بحالة تباطؤ فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، بسبب عدة تحديات تواجهه مثل التوترات التجارية بين أمريكا والصين، وخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى إلى جانب التوترات الجيوسياسية فى مناطق متفرقة من العالم.
 
وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، وستعقد فعاليات الاجتماعات السنوية هذا العام فى واشنطن العاصمة الفترة من 14-20 أكتوبر 2019.
 
 

أخبار الاقتصاد

صندوق النقد الدولى

كريستالينا جورجيفا

اليوم السابع بلس

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