صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

قالت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% خلال العالم المقبل 2020، مقارنة بنسبة 3% متوقعة خلال العام الجارى، لافتة إلى أن نحو 90% من اقتصاديات العالم يمر بنمو أبطئ خلال الفترة الحالية.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر المؤسسة الدولية، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن هناك 5 أولويات للعمل خلال الفترة القادمة تشمل إيجاد حل دائم للتجارة واضطرابات الأسواق بسببها مؤكدة أن هناك حوارا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالإضافة إلى استخدام السياسة النقدية بحكمة وأن ترتكز على استقلالية البنوك المركزية، والاستمرار الإصلاحات الهيكلية بالنسبة لجميع الاقتصاديات وتعزيز مشاركة الإناث فى سوق العمل.

وطالبت مدير عام صندوق النقد الدولى بمزيد من توثيق التعاون الدولى فى كافة التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى مثل مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا الرقمية المالية، والتغير الماخى وإصلاحات الحوكمة.

وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، وستعقد فعاليات الاجتماعات السنوية هذا العام فى واشنطن العاصمة الفترة من 14-20 أكتوبر 2019.