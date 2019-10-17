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صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:17 م
صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولى
رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

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قالت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن مصر استخدمت قيمة القرض المقدم من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار بشكل فعال، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد بشكل إيجابى، وسط دعم كبير لبرامج الحماية الإجتماعية، لافتة إلى أن مصر عازمة على استمرار العمل فى الإصلاحات مؤكدة أن ترشيد دعم الطاقة مكن الحكومة من توفير المزيد من الأموال للتعليم والصحة والاستثمار فى التنمية البشرية. 
 
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر المؤسسة الدولية، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أنها التقت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية، وأكدت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى فى ظل الطاقة الكبيرة للشباب ودور فى التنمية.
 
وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولى، أن هناك مؤشرات إقتصادية هامة حققتها مصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم على مدار السنوات الثلاثة الماضية أبرزها تراجع نسبة الدين العام إلى 8% من الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى تراجع البطالة والتضخم، مؤكدة أن صندوق النقد الدولى يبحث ويدرس حاليا أوجه التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة.
 
وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، وستعقد فعاليات الاجتماعات السنوية هذا العام فى واشنطن العاصمة الفترة من 14-20 أكتوبر 2019.

أخبار الاقتصاد

صندوق النقد الدولى

كريستالينا جورجيفا

اقتصاد مصر

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اليوم السابع بلس

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