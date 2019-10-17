سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صناعة الملابس: مصر تحمل فرصاَ ذهبية لجذب الاستثمارات الصينية بقطاع المنسوجات

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:13 م
صناعة الملابس: مصر تحمل فرصاَ ذهبية لجذب الاستثمارات الصينية بقطاع المنسوجات محمد عبد السلام
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بعد عودته من الصين عقب مشاركته في معرض الصين والدول العربية ومعرض شيامن للاستثمار والتجارة الشهر الماضي أن مصر تمثل سوقاً واعداً وقادرة على تقديم فرصاً ذهبية لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الصينيين فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات للاستثمارفى مصر الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
 
وأشارعبد السلام أن الصين تتجه حالياً الى أقتصاد متخصص فى إنتاج وتصدير منتجات تستند للتكنولوجيا المتقدمة الموجودة فى قطاعات (الهاى- تك)، وهو ما دفع دولة الصين والتى تعانى من قلة الأيدى العاملة للسماح بالإنجاب حتى ثلاثة أطفال والتخلى عن الصناعات كثيفة العمالة ذات العائد المنخفض ومنها صناعة الملابس الجاهزة والتى أصبحت تكلفة الإنتاج فيها مرتفعة جدا نتيجة ارتفاع الأجور حيث أصبح متوسط أجر العامل في هذه الصناعة من 1000 الى 1200 دولار شهريا.
 
وأوضح عبد السلام أن ذلك يمثل فرصة جيدة لجذب الاستثمارات فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات إلى مصر حيث بيئة العمل الملائمة ووفرة الأيدى العاملة وتوافر كافة الخدمات ومتطلبات الصناعة من ( مياه – غاز – كهرباء ) وتحقيق مكاسب للاقتصاد المصري من حيث زيادة فرص العمل والحد من البطالة، نقل تكنولوجيا هذه الصناعة إلى مصر، زيادة حجم الصادرات والحد من الوردات مما تؤدي جميعها إلى زيادة الاستثمار والثقة فى الاقتصاد المصرى.
 
وأضاف أنه من خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الصين والقيام بعدة زيارات منها زيارة إلى مدينة (شيشى) وهى مدينة كاملة متخصصة فى صناعة الجاكيت والملابس الرياضية وملابس الأطفال ثم زيارة أكبر مدينة فى العالم لانتاج الجينز وهى مدينة (شينتونج)، مرورا بمدينة (جوانزوا) معقل التجارة وانتهاءا بمدينة (تايزو) وزيارة لشركة جاك العالمية والاطلاع على أحدث خطوط الإنتاج، وعقد لقاءات مع عدد كبير من رجال الأعمال والمصنعين في قطاع الملابس الجاهزة، فقد تبين الاتجاه الجاد والرغبة بينهم في نقل استثماراتهم إلى دول أخرى.
 
ومن ثم فقد قام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة من نقل صورة إيجابية عن المناخ الجيد للاستثمار وما تشهده مصر من فرص واعدة فى هذا المجال وما تتمتع به من موقع جغرافى مميز واتفاقيات تجارية حرة مع الأسواق العالمية الكبرى مما يميز مصر عن أي دولة أخرى في جذب هذه الاستثمارات الكبيرة، خاصة إذا ما تم مواجهة بعض من التحديات التي يواجهها القطاع مثل توافر الأراضي الصناعية والتبسيط في الإجراءات الروتينية المعقدة بهدف تسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو المرجو.
 
ومن الجدير بالذكر أن صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات تكتسب أهميتها من اتفاقها مع أولويات الدولة فى المرحلة الحالية، حيث تسعى الدولة جاهدة لتنمية الاقتصاد المصري من خلال الحد من البطالة وزيادة الصادرات والحد من الواردات، حيث إن صناعة الملابس هي من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يزيد عن مليون ونصف المليون عامل وصادرتها تقترب من 30 مليار جنيه ويقترب الناتج المحلي منها من 250 مليار جنيه، كما تملك البنية الاساسية التى تؤهلها لزيادة حجم الصادرات وبالتالى خلق فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين (بما يقارب 500 الف فرصة عمل ).
 
كما تجدر الإشارة إلى التغييرات الاقتصادية إقليمياً ودولياً وأبرزها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والتى تتمثل فى رفع الجمارك على المنتجات الصينية حيث اصبحت أغلب المنتجات الصينية غير مؤهلة للمنافسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

صناعة الملابس

الملابس الجاهزة

اتحاد الصناعات

الصناعات النسيجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

ضبط 500 طربة حشيش و10 كليو أفيون بمخزن سرى داخل سيارة ..صور

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

يوفنتوس يحقق نصف قيمة صفقة رونالدو من مبيعات قميصه

ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة